Budżet Obywatelski Miasta Puławy. Na co zostanie wydane pół miliona złotych? Puławianie zdecydują

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Puławy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Jak zagłosować?

Głosowanie zaczęło się 21 września o godz. 8:00 i będzie trwać do 28 września do godz. 16:00, w tym czasie można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy.

Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec miasta Puławy, który ukończył 16 lat. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty małe i 3 projekty duże. Głos jest ważny także wtedy, jeżeli głosujący wybierze dwa lub tylko jeden z wszystkich projektów.

Dokładną instrukcję oraz zasady głosowania można znaleźć pod linkiem.