Burza - mapa dla województwa lubelskiego. Sprawdź, gdzie jutro mogą pojawić się burze (wtorek, 16.08)

Podczas burzy lepiej nie wychodzić z domu. Warto zamknąć wszystkie okna i drzwi w domu, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz wypiąć je od gniazdek, odłączyć kabel internetowy od komputera i antenę satelitarną od telewizora. Jeśli burza zaskoczy nas, kiedy będziemy na dworze to lepiej nie chować się pod drzewami oraz pod wiatami autobusowymi i tramwajowymi. Można schronić się w samochodzie, jeśli jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu oraz pod wiaduktem, mostem i inną stałą konstrukcją.

Jak się zachować podczas burzy?

Burza to zjawisko meteorologiczne, któremu towarzyszą wyładowania elektryczne w postaci piorunów z błyskawicami i grzmotami. Ponadto często wraz z burzą występują intensywne opady deszcze, gradu lub śniegu oraz silne porywy wiatru. Sezon burzowy w Polsce może trwać od kwietnia do września. Burze są niebezpiecznym zjawiskiem, dlatego warto wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy rozpoczyna się burza.

Jak zachować się podczas burzy, kiedy jesteśmy w domu?

wyłączmy wszystkie urządzenia elektryczne i wypnijmy je z gniazdek

zamknijmy wszystkie okna i drzwi w domu

odłączmy kabel internetowy od komputera i antenę satelitarną od telewizora

usuńmy z balkonu lub tarasu wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stwarzaćewentualne zagrożenie w trakcie burzy

zaopatrzmy się w alternatywne źródło światła w postaci latarki lub świec na wypadek przerwy w dostawieprądu

przygotujmy na wszelki wypadek zapas wody i niezbędne lekarstwa

zaopatrzmy się w przenośne radio na baterie

jeżeli mamy zwierzęta domowe na zewnątrz to lepiej zapewnić im schronienie w domu

nie dotykajmy metalowych przedmiotów, kaloryferów i kranów

Jak zachować się podczas burzy, kiedy jesteśmy poza domem?

unikajmy wysokich obiektów, które może trafić piorun

nie chowajmy się pod drzewami

unikajmy otwartych przestrzeni

nie chowajmy się pod wiatami autobusowymi i tramwajowymi

możemy schować się pod mostem, wiaduktem albo inną stałą konstrukcją

nie stawajmy pod liniami i słupami energetycznymi

możemy schować się w samochodzie, jeśli jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu

możemy schować się w rowie lub innym najniższym punkcie na otwartej przestrzeni

nie możemy siadać i kłaść się bezpośrednio na ziemi

dobrze jest odizolować się od ziemi plecakiem, a następnie kucnąć i złączyć nogi, aby uniknąć porażenia piorunem

nie dotykajmy i odsuńmy się od metalowych przedmiotów i urządzeń

na wszelki wypadek lepiej nie rozmawiajmy przez telefon w trakcie burzy

unikajmy wody, ponieważ jest ona dobrym przekaźnikiem prądu

unikajmy biegania w czasie burzy

nie stójmy w dużej grupie ludzi, lepiej jest zachować większą odległość między osobami i rozproszyć się

Pierwsza pomoc przy porażeniu piorunem

najważniejsze, abyśmy zapewnili sobie bezpieczeństwo przy udzielaniu pomocy osobie rażonej piorunem

wezwijmy pomoc

oceńmy, czy osoba poszkodowana oddycha i jest przytomna

nie bójmy się dotknąć osoby, która została porażona piorunem

wykonajmy masaż serca, jeżeli nie wyczuwamy tętna u osoby rażonej piorunem

rozpocznijmy sztuczne oddychanie, jeśli u osoby wyczuwamy tętno, ale nie oddycha

opatrzmy widoczne oparzenia i krwawienia

zostańmy z osobą poszkodowaną do przyjazdu pomocy i okażmy jej wsparcie

Co robić podczas burzy?

Jest wiele osób, które boją się burzy i czują strach, kiedy pojawia się to zjawisko meteorologiczne. Dobrym pomysłem jest znalezienie sobie zajmującego zajęcia na ten czas, aby nie myśleć o burzy i chociaż odrobinę się odstresować. Jest to też odpowiednie rozwiązanie dla osób, które nudzą się podczas burzy i chcą zająć się czymś podczas uziemienia w domu. Sprawdźmy, co można robić podczas burzy: