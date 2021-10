Być seniorem? Tylko w Kraśniku. 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora

Być seniorem? Tylko w Kraśniku

Urząd Miasta nie zapomina o osobach starszych. W ostatnich latach oddano do użytku dwa Kluby Seniora, w których najstarsi mieszkańcy mogą spotkać się lub aktywnie uczestniczyć w wielu zajęciach.

- Podejmujemy wiele prospołecznych inicjatyw skierowanych do seniorów. To między innymi program „Złota Rączka”, który realizujemy już trzeci rok, w ramach którego pomagamy starszym mieszkańcom w drobnych naprawach w ich domach – przyznaje burmistrz Kraśnika, Wojciech Wilk.

To nie jedyne atrakcje, jakie skierowane są do najstarszych mieszkańców Kraśnika. By wesprzeć artystyczną aktywność seniorów organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych, a idealnym przykładem takiej imprezy jest Senior Fest.