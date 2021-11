Bychawa. Jeźdźcy kultywujący tradycje ułanów zakończyli rajd konny po Lubelszczyźnie. Zobacz wideo i zdjęcia

– W tym roku mamy tak zaplanowaną trasę przejazdu, że trzeciego dnia zawitaliśmy do Bychawy. Konie wracają wierzchem z Roztocza. Stąd mamy jeszcze 15 kilometrów do celu podróży – mówił Rafał Gontarczyk, komendant RKSOP.

Jeźdźcy zajechali do Bychawy w drodze do Jabłonnej Pierwszej pod Lublinem, gdzie w czasie roku akademickiego mieści się stajnia. Akcja letnia trwa zazwyczaj trzy miesiące - od lipca do września; tegoroczna została przedłużona do końca października z powodu budowy nowej bazy.