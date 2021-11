Był poszukiwany przez lubelską policję. Wpadł za brak maseczki

W czwartek (25 listopada) funkcjonariusze krasnobrodzkiej policji, zauważyli w sklepie mężczyznę poruszającego bez maseczki na twarzy. Policjanci reagując na zdarzenia wylegitymowali go. Jak się okazało, mężczyzna ma do odsiadki ponad 10 miesięcy.

- W czasie tej czynności okazało się, że legitymowany 41-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim. Do odbycia ma zastępczą karę aresztu za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacji - informuje starszy aspirant Dorota Krukowska - Bubiło

Poszukiwany trafił do policyjnego aresztu, skąd dzisiaj (27 listopada) przewieziono go do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad 10 miesięcy. Został również ukarany mandatem za wykroczenie niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa.