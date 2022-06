Był tor, był spokój. Nocny koszmar mieszkańców przy ul. Narutowicza. „Nie idzie zasnąć. Dzieci się budzą z płaczem”

To na pewno nie jest piękny sen nocy letniej. Wszystko za sprawą „szaleństw” na ulicy Narutowicza. Jak poinformował nas Czytelnik, w tej części Lublina każda noc wygląda podobnie - spektakularne pokazy mocy sportowych aut i motorów z poprzerabianymi wydechami.

- Tu mieszkają ludzie z rodzinami i poprzez ich działania bardzo zaburzają normalne funkcjonowanie. Na tygodniu takie „pokazy” trwają od godziny 20 do północy. Gdy jest weekend to nawet do 3 – skarży się pan Piotr.