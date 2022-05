Była walka, ale na lidera to okazało się zbyt mało [ZDJĘCIA]

Najskuteczniejsza w ekipie gospodyń była zdobywczyni sześciu goli, Gabriela Tomczyk. Spotkanie od początku lepiej układało się dla przyjezdnych. W ich szeregach dobrze radziła sobie Julia Dworniczuk (w całym meczu osiem trafień). To właśnie po jej bramce Varsovia wygrywała już 8:5. Następnie z karnego golkiperkę miejscowych pokonała Joanna Granicka i różnica wzrosła do czterech trafień (9:5). Był to największy dystans w pierwszej odsłonie pojedynku pomiędzy obiema drużynami. Co prawda po golu Weroniki Janczarek lublinianki traciły tylko dwa gola (13:15), ale koniec końców do szatni zeszły przy wyniku 13:17.

Różnica utrzymywała się do 39. minuty, kiedy to było 16:21. Wtedy jednak miejscowe zanotowali serię czterech goli z kolei (20:21). Na dziesięć minut przed ostatnią syreną nadal ekip dzieliły jedna bramka 23:24. W końcówce lepiej radziły sobie jednak ponownie przyjezdne, które wygrały 29:24.