"Byliśmy w stanie wywieźć punkty z Warszawy", czyli opinie po meczu Legia - Górnik Łęczna. Zobacz zdjęcia

- Niedawno skorzystaliśmy z ligowej przerwy na mecze reprezentacji. Był to dla nas bardzo ważny okres, mając na uwadze to, że po awansie do ekstraklasy z baraży, nie mieliśmy praktycznie czasu na odpowiednie przygotowania do sezonu. Pierwsza część rozgrywek była w naszym wykonaniu bardzo słaba. Szukaliśmy wzmocnień właściwie do końca okienka transferowego. Podczas reprezentacyjnej przerwy mieliśmy nadzieję, że poprzez pracę odbudujemy konkret, jeżeli chodzi o ustawienie, dyspozycję i motorykę zespołu. Wrócę do spotkania z Wisłą Płock z poprzedniej kolejki, które pokazało zupełnie nowe oblicze drużyny. Zastosowaliśmy wówczas nowy system, 4-2-3-1, odrobiliśmy straty z 0:2 na 3:2. Z dużą nadzieją, mając taką energię z tamtego meczu, przyjechaliśmy do Warszawy, aby zaprezentować się w taki sposób i poszukać punktów, wygrać - przyznał na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Górnika.