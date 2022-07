Były egipskie... są i lubelskie ciemności. - Przy takich opadach deszczu wypadałoby włączyć latarnie - alarmuje Czytelnik [WIDEO] KS

Choć wszystkim brakowało deszczu, to jednak wtorkowa (5 lipca) anomalia pogodowa dała się we znaki kierowcom. Jednym z nich był pan Damian, który podróżował ulicą Nadbystrzycką, a tam panowały nie egipskie… ale lubelskie ciemności. Powód? Obfite opady deszczu i nie włączone przydrożne latarnie. - To ruchliwa ulica, poza światłami samochodów nie było nic widać. Nawet pieszych, którzy mogli się zbliżać do przejścia – przyznaje nasz Czytelnik. O wyjaśnienie poprosiliśmy lubelski ratusz.