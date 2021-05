Były emocje, mijanki i walka do końca. Żużlowcy Motoru Lublin zremisowali w Grudziądzu z GKM 45:45

Motor rozpoczął mecz pechowo i pierwsza seria była dla gości ciężkim wyzwaniem. W pierwszym wyścigu start „ukradł” Grigorij Łaguta, który po przerwaniu wyścigu przez sędziego upadł niegroźnie na tor i miał sporo szczęście, że żaden z zawodników w niego nie uderzył. Rosjanina bolała jednak lewa dłoń, ale ten dyskomfort nie przeszkodził mu w powtórce udanie zaatakować prowadzącego Przemysława Pawlickiego.

Nie był to koniec problemów Łaguty, którego sędzia wykluczył z 6. biegu za spowodowanie upadku Mateusz Bartkowiaka.

Aż dwa razy powtarzany był start do wyścigu trzeciego. Za pierwszym razem przed startem poruszył się lekko Krzysztof Buczkowski, za co otrzymał ostrzeżenie. W powtórce na pierwszych metrach doszło do zderzenie Kennetha Bjerre najpierw z Buczkowskim, a za chwilę z Mikkelem Michelsenem. Duńczyk w barwach GKM został wytrącony z płynnej jazdy i upadł na tor. Drugą powtórkę sędzia zarządził w pełnym składzie i na dystansie kibice emocjonowali się walką do ostatniego metra.