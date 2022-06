Były reprezentacyjny rozgrywający Marcin Komenda dołączył do zespołu LUK Lublin

Komenda łtrzy lata temu prowadził reprezentację Polski, która zdobyła brązowy medal Ligi Narodów, a później bardzo ją wspomagał w drodze na podium mistrzostw Europy i Pucharu Świata. Od tego czasu występował w Resovii Rzeszów i Stali Nysa, której pomógł utrzymać się w PlusLidze po meczach barażowych.

– Sport często weryfikuje, ale mam nadzieję, że nas zweryfikuje pozytywnie i będziemy cieszyli kibiców i wszystkich ludzi, którzy trzymają kciuki za nasz zespół. Musimy sobie stawiać cele i każdy musi stawiać sobie indywidualne cele, ale najważniejsze, byśmy szli w jednym kierunku – mówi na stronie klubowej Marcin Komenda.

Pierwszą szansę na zaprezentowanie się w PlusLidze dostał od trenera Dariusza Daszkiewicza. Współpracowali w Kielcach, a później w GKS Katowice. To spod jego skrzydeł trafił do reprezentacji Polski.

– Znam Marcina od wielu lat. Zawsze potrafił swoją postawą odpłacać za okazywane mu zaufanie. Z ogromną satysfakcją obserwowałem jego postępy i sukcesy. To siatkarz, który wcześnie ujawnił swój potencjał, ale wiem, że nadal go nie wyczerpał. Jestem przekonany, że w Lublinie odnajdzie warunki do wspierania drużyny pełnią swoich możliwości – podkreśla w klubowych mediach Dariusz Daszkiewicz, szkoleniowiec LUK Lublin.