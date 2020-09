Były wojewoda Przemysław Czarnek z awansem na profesora KUL

- To są normalne rzeczy, ja przecież cały czas na KUL-u pracowałem, ani na chwilę z KUL-u nie odchodziłem, publikowałem, miałem dużo publikacji, bo ponad 10, też w renomowanych czasopismach. Złożyłem wniosek, który przeszedł przez radę Instytutu i ksiądz rektor Dębiński podpisał awans. To normalne standardowe procedury dla każdego, kto pracuje na uczelni, nic nadzwyczajnego. Ale oczywiście bardzo się cieszę – komentuje poseł Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek znany jest z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. W październiku ubiegłego roku podczas konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zasłynął m.in. słowami odnoszącymi się do kobiet, które zostają matkami po 30 roku życia: „Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana”. W październiku były wojewoda lubelski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na UMCS był jedną z czterech osób wyróżnionych przez uczelnię medalem za zasługi w budowie uczelni. Przyznanie tego odznaczenia przez władze uczelni spotkało się z protestem części studentów i jej pracowników, w tym Tomasza Kitlińskiego z Wydziału Filozofii i Socjologii, który wystosował w tej kwestii list otwarty. Czarnek uznał sformułowane w nim stwierdzenia za publiczną obrazę wojewody i zawiadomił prokuraturę. Ta jednak umorzyła sprawę o zniesławienie.