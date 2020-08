Carnaval Sztukmistrzów 2020 znów zawita do Lublina! Zobacz, co w programie

Sztuka na szczęście nie poddała się całkowicie koronowirusowi. Trudno jeszcze mówić o powrocie do pełnej normalności, ale można się cieszyć z tego, że do przestrzeni kulturalnej Lublina powracają znane, cenione i prestiżowe imprezy.

17 września rozpocznie się w naszym mieście festiwal o niecodziennej nazwie. To „Incydent Polski”. Tak organizatorzy tej imprezy nazwali tegoroczny, jedenasty już Carnaval Sztukmistrzów. Skąd ta nazwa? To nawiązanie do nagłej i niespodziewanej sytuacji, kiedy wiosną wszyscy stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. Ten „incydent” wciąż trwa, ale… - Mamy nadzieję, że kryzys jest też szansą i przyczyni się do intensywnego rozwoju branży, owocując wieloma dobrymi spektaklami, które w kolejnych sezonach ruszą w Polskę i świat. Wierzymy, że pojedynczy incydent przerodzi się w regularne forum prezentacji polskich współczesnych spektakli cyrkowych, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tej dziedziny sztuki performa-tywnej - podkreślają organizatorzy festiwalu. Tegoroczna edycja Carnavalu Sztukmistrzów odbędzie się w formule show-case’u polskich produkcji cyrku współczesnego w skali jakiej jeszcze nie było.

W obliczu nowej sytuacji twórcy i organizatorzy tego największego festiwalu sztuki nowego cyrku w Polsce, postanowili skupić się na aktywnym wspieraniu polskich artystów zajmujących się cyrkiem współczesnym. Taki cel przyświecał zresztą od początku istnienia festiwalu. W tym roku na Carnavalu nie będzie gości z zagranicy. Będą dominować polskie premierowe spektakle cyrkowo-teatralne. Inspiracją do pokazu premier był konkurs na plenerową produkcję cyrkową Carnavalu Sztukmistrzów, ogłoszony w lutym br. przez Warsztaty Kultury. W pierwszej edycji konkursu jury wyłoniło dwóch laureatów. Pierwszy to spektakl „H2Ooops!” w wykonaniu grupy Tres de la Nada. To komediowo-pantomimiczne show z elementami klaunady. Kolejnym zwycięzcą był Kamil Malecki i jego spektakl familijny „Jarzyna”. To debiutancka sztuka żonglera, w którym będzie oswajać wrogą materię, jaką są dla niego warzywa. Nie zabraknie też większych produkcji z rozbudowaną scenografią, popisami akrobatycznymi i muzyką na żywo.

Oni nas zaczarują Kolektyw Kejos z Wrocławia zaprezentuje efekty pracy nad swoim najnowszym spektaklem „Epitafium Błazna”. Czarując rozbudowaną scenografią i kunsztem przeniesie nas do świata Wiliama Szekspira. Jakich dyscyplin teatralnych i cyrkowych, oprócz deklamacji tekstu można użyć, by przekazać żądnej rozrywki publice bardziej złożoną treść? W odróżnieniu od tradycyjnego cyrku, pokazy kolektywu stanowią nie tylko serię numerów, lecz spójną artystyczną wypowiedź. Ale Circus Dance Company - to przede wszystkim teatr, w którym środki wyrazu zostały poszerzone o ewolucje cyrkowe, akrobatyczne i taniec. Teatr, który zachwyca bogactwem formy, ale i skłania do przemyśleń. Bo zawsze jest jakieś ALE! Tym razem grupa zaprezentuje się w spektaklu „VII”. Artyści Ale Circus są absolwentami Państwowej Szkoły Cyrkowej; zwyciężali w wielu prestiżowych konkursach branżowych. Taniec i sztuka Intrygująco zapowiada się produkcja „Człowiek Lew” w reżyserii Michała Walczaka. To freakowy musical cyrkowy Warszawskiego Cyrku Magii i Ściemy inspirowany baśnią o „Pięknej i bestii” oraz biografią gwiazdy amerykańskich freakshow początku XX wieku - Stefana Bibrowskiego. Spektakl porusza kwestie kosztów sławy i uznania. Czy odmieniec ma prawo kochać i być kochany?

Na scenie kameralnej zaprezentuje się natomiast m.in. duet Wrzące Ciała w spektaklu „Śmierci Śmiech” opowiadającym o spotkaniu dwóch skrajnych indywidualności, które może doprowadzić do wstrząsu. To przekraczanie granic komfortu, odkrywanie nowych możliwości przy użyciu wszelkich wariacji ruchowych - tańca, sztuki pantomimy, akrobatyki i klaunady. Tomasz Piotrowski, kolejny artysta solowy Incydentu Polskiego, zaprezentuje się pod pseudonimem Anti Rabbity, wcielając się w rolę królika z prozy Lewisa Carolla w spektaklu „Rabbit in HumanLand”. Alicja z książki Lewisa Carrola wpada przez króliczą norę do tajemniczego, niezrozumiałego dla niej świata. A gdyby tak odwrócić sytuację? Spektakl to opowieść o ideałach, utopii oraz dylematach moralnych, a przewodnikiem po tej historii jest Królik - odrealniony bohater, lądujący w centrum współczesnego miasta.

To trzeba zobaczyć Podczas tej edycji Carnavalu dwukrotnie - solo i w duecie - zaprezentuje się Marcin Lipski. Jego indywidualny pokaz to interdyscyplinarne kuglarskie show „House of Lego”, a wraz z Miłoszem Budką stanie w szranki o miano króla rozrywki. Który z nich wygra? Tego dowiemy się podczas pokazu „Królowie Rozrywki”.

Nie zmieni się ludyczny charakter festiwalu i nie zabraknie występów buskerskich, które bywalcy Carnavalu dobrze znają i czekają na nie co rok. Niestety, nie spotkamy się z buskerami na występach ulicznych, ani osiedlowych podwórkach. Będziemy mogli oglądać ich podczas czterech pokazów Busker Show na scenie Browaru Perła. Spotkamy się m.in. z Panem Ząbkiem, plującym ogniem Marcinem Ex Styczyńskim oraz romantycznym duetem Marysia i Julian. Także muzyka Muzyka jako nieodłączny element Carnavalu zagości na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim. W sobotę zapraszamy na koncert Dziadów Kazimierskich. To wyjątkowe zjawisko na polskiej scenie muzycznej, które doskonale wpisuje się w ludyczny charakter Carnavalu. Przewijające się w ich piosenkach wątki „kazimierskie” mają wymiar uniwersalny. Nie każdy od razu zrozumie o czym śpiewają Dziady, ale każdego wciągnie ich bajkowo-magiczna, muzyczna opowieść. To efekt nie tyko doskonałej pod każdym względem muzyki (wybuchowa mieszanka m.in. folku, ska, funky), ale również osobowości wokalisty zespołu, Włodka Dembowskiego, znanego fanom muzyki jako „Paprodziad”, wokalista grup Łąki Łan czy November Project. Koncert Dziadów Kazimierskich jest spektaklem słowno-muzycznym, w którym widzowie i muzycy biorą udział na równych warunkach.

Podczas tej wyjątkowej edycji Carnavalowi towarzyszyć będzie również Urban Highline Festiwal. Wprawdzie obędzie się on w znacznie ograniczonej formule, aczkolwiek podniebne spacery po taśmach wciąż cieszyć będą przechodniów Starego Miasta.

Carnaval nie całkiem otwarty Reżimy sanitarne wykluczają niestety pełną otwartość wydarzeń karnawałowych i wymuszają wprowadzenie limitu widzów i organizacji widowni na wzór teatralny. Z tego względu wszystkie spektakle Carnavalu będą biletowane. Sprzedaż on-line ruszy z początkiem września. Koncert oraz pokazy Busker Show nie będą biletowane, ale obowiązywać będzie rejestracja poprzez formularz internetowy na stronie Carnavalu Sztukmistrzów. Przed wejściem na teren wydarzeń pracownicy obsługi festiwalu będą mierzyć temperaturę jego uczestnikom. Sceny plenerowe festiwalu zlokalizowane będą w czterech miejscach: Błonia pod Zamkiem Lubelskim, Plac Dominikański, Patio Warsztatów Kultury przy ul. Grodzkiej 7, Browar „Perła”. Od 21 września zarejestrowane spektakle Incydentu Polskiego będzie można obejrzeć w formule festiwalu on-line - codziennie jeden z nich. Szczegółowy program oraz informacje o rejestracji oraz kupnie biletów już wkrótce na stronie internetowej Carnavalu Sztukmistrzów.

Tegoroczny festiwal będzie absolutnie wyjątkowy - tak jak cały 2020 rok. Mamy nadzieję, że również niepowtarzalny. Także w aspekcie kororowirusa…