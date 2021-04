Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński - wielkie imprezy kulturalne wracają do Lublina! Zobacz archiwalne zdjęcia

Unikatowe, srebrne antepedium znajdujące się w chełmskiej bazylice będzie odnowione. Zobacz zdjęcia

Unikatowe, srebrne antepedium zdobiące ołtarz główny chełmskiej bazyliki pw. Narodzenia NMP przekazane zostało do renowacji w Krakowie. Powróci do sanktuarium prawdopodobnie w lipcu. Przedstawia ono króla Jana Kazimierza, który składa hołd Matce Bożej Chełmskiej po zwycięskiej bitwie pod Beresteczkiem. To bezcenny skarb polskiej kultury.