CBA: Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymania także w województwie lubelskim

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby powiązane z zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymania miały miejsce m.in w województwie lubelskim. Czynności przeprowadzono w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

- Ustalenia śledczych wskazują, że osoby zatrzymane prowadząc działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami, przyjęły wystawione w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT. Następnie składały do Urzędów Skarbowych deklaracje VAT-7, w których podawały nieprawdę co do wysokości należnego podatku, co spowodowało powstanie uszczuplenia należności publicznoprawnej, stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie co najmniej 9 mln 700 tys. zł - informuje zespół prasowy CBA.