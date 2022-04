Cenna wygrana piłkarek nożnych Górnika Łęczna w Łodzi nad UKS SMS. Podopieczne Roberta Makarewicza wciąż są w grze o złoto MP

Jeżeli Górniczki myślały jeszcze o złocie, w Łodzi nie mogły stracić punktów. UKS SMS prowadził w tabeli z dorobkiem 43 punktów i miał sześć oczek zapasu nad drużyną z Łęcznej, która zajmowała drugie miejsce w tabeli, ale miało taką samą zdobycz, co plasujące się na trzeciej pozycji Czarne Sosnowiec.

– Naszym celem na ostatni mikrocykl było to, by dawać z siebie jak najwięcej i zapomnieć o niepowodzeniach, które są już za nami. Trzeba się skupić na końcówce rundy, która może nam przynieść dużo dobrego – mówił Robert Makarewicz, trener Górnika cytowany przez oficjalną stronę klubową. – Jesteśmy zmotywowane do wygrania. Wiemy, jakiej klasy jest przeciwnik, ale staramy się nie skupiać na tym meczu jako najważniejszym. Traktujemy go jako każde kolejne spotkanie, które przybliża nas do celu. Na pewno będziemy chciały pokazać, że potrafimy grać i wygrywać z SMS-em – dodawał napastniczka zielono-czarnych, Oliwia Rapacka.