Centrum Spotkania Kultur oferuje nową ekspozycję. Od 16 lipca dostępne będą prace Henryka Cześnika

Ekspozycja dzieł autora nie będzie dostępna w poniedziałki. Na wystawę składają się w większości prace stworzone w ciągu ostatnich 15 lat. Henryk Cześnik znany jest z brania udziału w wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie, również w renomowanych galeriach sztuki.

„[…] Cześnik w swej sztuce opowiada się całkowicie po stronie treści, narracji, historii; nawet jeśli są one fragmentaryczne, urwane, nieciągłe, nadal pozostają opowieściami. Te obrazowe narracje mają bardzo różnorodne źródła - najwięcej tu chyba przygód własnych, wspomnień, zasłyszanych opowieści. Są liczne cytaty z rzeczywistości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewizji, ale są również jawne i częste odniesienia do historii malarstwa, do historii sztuki.” – Bogusław Deptuła