Centrum Wolontariatu w Lublinie włącza się w pomoc uchodźcom z Afganistanu

– To współpracownicy polskich żołnierzy w Afganistanie. Pełnili rolę tłumaczy, przewodników, zajmowali się dostawami dla wojska. Z dumą o tym opowiadają, pokazują zdjęcia. Są wdzięczni za okazaną pomoc, choć martwią się o tych, którzy zostali - rodziny, znajomych, przyjaciół. Mają nadzieję, że im także uda się ewakuować z kraju opanowanego przez talibów, gdzie grozi im śmierć – mówi Justyna Orłowska, prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Organizatorzy zbiórki starają się sprostać niewygórowanym potrzebom uchodźców. Okazuje się, że niektórzy przyjechali do Polski tylko w klapkach i koszulce.

– Współpracujemy z Centrum Wolontariatu w Lublinie od lat. Zapewniamy cudzoziemcom opiekę, jak zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową - ubrania, zabawki dla dzieci itp. Stowarzyszenie oferuje dodatkowe wsparcie – informuje Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dzięki pomocy darczyńców i współpracy z pracownikami Urzędu do Spraw Cudzoziemców przedstawiciele organizacji dostarczyli produkty pierwszej potrzeby. To m.in. pieluchy i jedzenie dla dzieci, środki higieniczne, ciepłe ubrania i owoce.

Po ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajduje się 1 024 obywateli Afganistanu. Część przybyszów z Bliskiego Wschodu, przebywających w ośrodkach w Bezwoli (ok. 130 os.) oraz raz w Białymstoku (ok. 50 os.). i w Białymstoku jest obecnie na kwarantannie. Po jej zakończeniu planowane są spotkania integracyjne, podczas których będą uczyć się podstawowych zwrotów po polsku oraz poznawać nasz kraj.

– Od ponad 15 lat prowadzimy program pomocy uchodźcom "W drodze". W tych spotkaniach chodzi przede wszystkim o serdeczne powitanie przybyszów. Chcemy dać im odczuć, że są dla nas ważni, nawiązać relacje. To niezwykle istotne dla osób w traumie, którym towarzyszy długotrwały stres i lęk – tłumaczy Orłowska. I dodaje: – Część z nich zamierza pozostać w Polsce, a cześć chce jechać dalej na zachód.