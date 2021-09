Chcą stworzyć superinstytucję kultury. Nie wszystkim się to podoba

– To zamach na najbardziej prestiżową markę kulturalną województwa lubelskiego. Jedną uchwałą, która nie była skonsultowana i rozważnie procedowana, chcecie zaorać to, co wytworzyły pokolenia – tak radna Bożena Lisowska z Koalicji Obywatelskiej komentuje plany połączenia WOK i CSK.