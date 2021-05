"Chcemy w końcu wygrać" - piłkarze ręczni Azotów Puławy przed meczem z Orlen Wisłą Płock

- Musimy wyeliminować głupie straty, bo to było naszą zmorą w pierwszym meczu. Płock zdobywał łatwe bramki z kontratakówi powiększał przewagę – tłumaczu Michał Jurecki. Kapitan i lider Azotów nie pojawił się na parkiecie w ostatnim spotkaniu puławian, w Mielcu. - Ale z moim zdrowiem jest wszystko w porządku. Chodziło o sprawy przeciążeniowe. W przerwie na reprezentację odpoczywałem, a w Mielcu trener uznał, że też da mi odpocząć. Byłem jednak na ławce i gdyby była potrzeba, to mogłem wejść i pomóc – uspokaja Jurecki.

- Z tyłu głów będą pewnie już mieli ten turniej, ale wydaje mi się, że trener Sabate uczuli ich, żeby skoncentrowali się na meczu z nami, bo tak naprawdę nie są jeszcze pewni drugiego miejsca w lidze – mówi Jurecki.

Orlen Wisła w tabeli wyprzedza Azoty o pięć punktów, a do końca sezonu pozostały cztery kolejki. - Przyjadą zgarnąć trzy punkty – nie ma wątpliwości Paweł Podsiadło. - Wiemy, jakiego kalibru jest to zespół, ale na treningach ciężko przygotowujemy się do meczu. Gramy u siebie i chcemy wygrać. W Płocku mocnym punktem będzie bramkarz. „Loczek” (Adam Morawski – red.) jest w wysokiej formie. Do tego słyną z obrony, więc w ataku będziemy musieli grać cierpliwie. Każda strata będzie karcona kontrą, a nie możemy im pozwolić odjechać na dwie, trzy bramki, bo później nie dadzą się dogonić – uważa rozgrywający Azotów.