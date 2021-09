„Chcemy żeby było bezpiecznie”. Mieszkańcy Kodnia cieszą się, że będzie stan wyjątkowy

Na samym początku naszą uwagę zwróciła duża liczba radiowozów i wozów straży granicznej, które mijały nas na trasie do przygranicznych miejscowości.

Duchowny już był po wstępnych rozmowach z komendantem bialskiej policji. - Pielgrzymki z najbliższych dwóch tygodni będą odwołane. Wstępnie ustaliliśmy, że Dom Pielgrzyma będzie mógł służyć jako nocleg dla mundurowych, ale czy tak będzie to się wkrótce okaże - mówił o. Borodziej.

- Mamy bardzo dużo teraz telefonów w tej sprawie. Jak wprowadzą ten stan wyjątkowy, to rezerwacje tych ludzi przepadną. A wielu ludzi mówi nam, że oni specjalnie urlopy wzięli żeby tu przyjechać - mówił o. Krzysztof Borodziej, kustosz sanktuarium.

Nie można zapominać, że w powiecie bialskim jest duże sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej, do którego przyjeżdża mnóstwo turystów.

Rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy w pasie przygranicznym. Co na to mieszkańcy?

Duchowny zauważa, że z pewnością stracą na tym sklepikarze, którzy żyją handlu przygranicznego. - To też będzie też na pewno przykre dla osób, którzy mają rodzinę na Białorusi. Przecież to jest bardzo blisko. To będzie na pewno trudne - mówił ksiądz.