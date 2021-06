Chcesz się zaszczepić? Przy Arenie Lublin zrobisz to bez wysiadania z samochodu

- To jeden z pierwszych punktów typu drive thru, które zaczynają działać w naszym regionie. Pacjenci będą w nim szczepieni bez konieczności wysiadania z samochodu. Wystarczy przyjechać autem do punktu, a cała reszta zostanie przeprowadzona przez otwartą szybę samochodu - czytamy na fanpage Areny Lublin.