Chcesz żyć świeżym powietrzem? Nie truj, segreguj! 

W Polsce odpady segregujemy na 5 frakcji:

· Plastik i metal- pojemnik żółty

· Papier- pojemnik niebieski

· Szkło kolorowe- pojemnik zielony

· Odpady bio- pojemnik brązowy

· Odpady zmieszane- pojemnik czarny

Zasady segregowania odpadów są podobne w całej Polsce, ale czasem mogą się delikatnie różnić. Na przykład w jednym mieście kartoniki po mleku – czyli opakowania tetra pak - klasyfikuje się jako papier, a w pozostałych jako odpady wielomateriałowe, które należy wyrzucać do żółtego pojemnika. Dlatego zanim zaczniesz segregować, upewnij się, jakie zasady są w Twojej miejscowości, najlepiej na lokalnej stronie Twojej gminy.

Recykling działa, jeśli odpady są dobrze przygotowane, czyli:

· prawidłowo posortowane,

· opróżnione z resztek,

· w miarę czyste,

· nie zatłuszczone.

W przeciwnym razie więcej szkodzimy niż pomagamy

Co się dzieje ze śmieciami poprawnie posegregowanym?

Szkło przekazywane jest bezpośrednio do huty, gdzie zostaje przetopione tym tworząc nowy produkt. Inne odpady segregowane trafiają na linię sortowniczą, gdzie rozdzielane są ze względu na materiał, a także kolor. Tak posortowane surowce sprzedawane są do centrów recyklingu. Plastikowa butelka wrzucona do żółtego pojemnika rozpoczyna recykling, gdzie na jego końcu staje się np. nową butelką czy polarem. W przypadku bioodpadów takich, jak liście jest to dłuższa historia. Najlepszym rozwiązaniem jest ich utylizacja "u źródła’’, czyli kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Gdy jednak nie mamy takiej możliwości, bioodpady powinniśmy wyrzucić od pojemnika brązowego. Następnie są one zbierane przez specjalne śmieciarki i wywożone do kompostowni, gdzie trafiają do reaktorów. Tam pod wpływem działania bakterii dochodzi do rozkładu biologicznego. Produktem ubocznym jest metan - gaz cieplarniany, który szkodzi środowisku. Dlatego wychwytuje się go i pompuje do turbin produkujących energię elektryczną.