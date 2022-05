Chełm. Chciała sprzedać fotel przez portal internetowy. Straciła prawie 7 tys. złotych

We wtorek 24 maja do dyżurnego komendy zgłosiła się 62-letnia chełmianka, która poinformowała o oszustwie internetowym. Z jej relacji wynikało, że wystawiła na portalu ogłoszeniowym do sprzedaży używany fotel do masażu. Następnego dnia skontaktowała się z nią osoba, która chciała go nabyć.

– W tym celu kupująca przysłała link do płatności, z którego skorzystała pokrzywdzona, logując się do bankowości mobilnej. To umożliwiło oszustom wypłatę pieniędzy z jej rachunków bankowych. Łączną sumę strat oszacowała na kwotę blisko 7 tysięcy złotych – mówi kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy i apelują o zachowanie ostrożności przy internetowych transakcjach.