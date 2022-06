Chełm. Co kryje tajemnicza kapsuła czasu znaleziona podczas remontu cerkwi unickiej pw. św. Mikołaja?

To już kolejne po Janowie Lubelskim w kościele parafialnym i Lublinie w kościele ewangelicko-augsburskim, odkrycie tego typu na terenie woj. lubelskiego.

- Prowadzony aktualnie remont dawnej cerkwi unickiej pw. św. Mikołaja w Chełmie był okazją do sprawdzenia wiarygodności relacji ustnej, informującej o kapsule czasu ukrytej w dawnym przejściu z apsydy prezbiterium świątyni do byłego unickiego Seminarium Duchownego, obecnie budynku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej.Oglądający wystawy prezentowane w dawnej świątyni, pełniącej obecnie rolę sali ekspozycyjnej Muzeum Ziemi Chełmskiej, nie domyślali się nawet, że do apsydy prezbiterium przylega duża wnęka, kryjąca tajemnicę sprzed kilkudziesięciu lat. Tylko wprawne oko mogło dostrzec niewielkie rysy na tynku wyznaczające obrys wnęki. - informuje chełmska delegatura Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.