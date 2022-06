Chełm. Do dyspozycji jest 2,5 mln złotych. Mieszkańcy zadecydują na co przeznaczą pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

To już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm. Do dyspozycji mieszkańców jest 2,5 mln zł. Chełmianie wspólnie zadecydują, na co przeznaczyć te pieniądze. Do udziału zachęca Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm.

– Jestem pewien, że mają Państwo mnóstwo pomysłów, których realizacja będzie niezwykle istotnym aspektem rozwoju naszego Miasta i okazją do aktywizacji lokalnej społeczności. W tym roku na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczona została kwota 2,5 mln złotych, co daje jeszcze większe możliwości dla mieszkańców Chełma – mówi Banaszek. – Zaangażowanie w Budżet Obywatelski to wspaniała okazja do realizacji zadań o zróżnicowanym charakterze. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły zarówno w obszarze zadań inwestycyjnych, jak i również tych o charakterze społecznym, kulturalnym czy integracyjnym. Dodatkowo w tym roku uruchomiliśmy możliwość składania projektów w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Zadania na poziomie osiedlowym i ogólnomiejskim wzajemnie się uzupełniają, dając impuls do rozwoju całego Miasta – dodaje.