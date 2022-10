Chełm. Miały być wizytówką miasta, są pośmiewiskiem. Nie tak powinny wyglądać nowe przystanki

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż w 40 lokalizacjach: 38 wiat przystankowych i 40 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Od końca sierpnia bieżącego roku, na chełmskich chodnikach zaczęły pojawiać się nowe przystanki. Z początku budziły kontrowersje tylko swoim niepełnym wyglądem. Potem zaczęły przykuwać uwagę, ze względu na ich szerokość.

– To są jakieś kpiny! Gdzie się schowają ludzie, jak będzie padał deszcz, bo tu nie ma możliwości! – Jeśli jest za ciasno lub inne uwarunkowania ograniczają postawienie standardowej wiaty, to stawia się słupek przystankowy i ławkę. Tak to wyszło jak zawsze – komentowali sprawę oburzeni chełmianie.

– Jeżeli chodzi o wielkość wiat przystankowych, to zostały one zaprojektowane zgodnie z parametrami wiat, które do tej pory znajdowały się w każdej z lokalizacji. Są one więc takiej samej wielkości, jakiej były poprzednie wiaty. Nie wszędzie, ze względu na uwarunkowania infrastrukturalne, dało się zamontować wiatę. W przypadku długości ławek przystanki były przygotowane zgodnie z programem "Dostępność plus". Oznacza to, że obligatoryjne na przystanku muszą być miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dla matek z wózkami – poinformował "Kurier" Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma. – Wykonawca wydłuży daszek przystanku w miejscu, gdzie ławka wystaje poza jego obrys – podkreślił.