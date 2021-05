Chełm. Mieszkańcy będą mieć łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej

Podpisany list intencyjny oznacza, że strony zainicjowały działania prowadzące do utworzenia w Chełmie ośrodka digitalizacji dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej funkcjonuje już w wielu miejscach. Niebawem zacznie funkcjonować w jeszcze szerszym zakresie placówek.

Wiceprezydent Chełma podkreślił, że cały czas mamy do czynienia z gigantycznymi zasobami wytworzonej już papierowej dokumentacji, stanowiącej historię każdego z pacjentów polskiego systemu ochrony zdrowia.

– Mamy typy dokumentacji, która musi być przechowywana niekiedy przez kilkadziesiąt lat. Ta dokumentacja jest oczywiście prowadzona w formie papierowej. W obecnej sytuacji resort zdrowia miał do wyboru dwie ścieżki: poczekać na to aż po wdrożeniu od 1 lipca obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej rozpocznie się budowa "banku" dokumentów pacjentów, albo zdecydować się na to, by rozszerzyć cały proces również o to, co działo się w przeszłości – powiedział Janusz Cieszyński.