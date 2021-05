Chełm: Młodzi artyści zaprezentowali swoje pasje i talenty podczas konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków”. Zobacz zdjęcia

Szkolni Liderzy Innowacji - WSEI rozdała certyfikaty

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie przeprowadziła 8. edycję projektu „Szkoła Innowacji”. Jak co roku, o certyfikaty mogły ubiegać się wszystkie szkoły ponadpodstawowe z województwa lubelskiego. I choć pandemia powstrzymała uroczystą galę i rozdanie nagród, to nie ograniczyła pracowników WSEI, którzy porozwozili symboliczne statuetki i certyfikaty prosto do dyrektorów i przedstawicieli wyróżnionych szkół.