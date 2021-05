Chełm: Nielegalny hazard. W lokalu znaleziono też narkotyki

NOWE FAKTY Mińsk: awaryjne lądowanie samolotu wymuszone przez bezpiekę. Aresztowano opozycjonistę. Ostre oświadczenie MSZ

W Mińsku, stolicy Białorusi, doszło do awaryjnego lądowania samolotu linii Ryanair. Wszystko wskazuje na to, że lądowanie było wymuszone przez tamtejsze służby, by aresztować znanego opozycjonistę, Ramana Pratasiewicza. Polskie MSZ nazwało ten czyn aktem terroryzmu państwowego. Oświadczenie wydał premier.