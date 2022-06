Chełm. Pijany i bez uprawnień uciekał przed policją. Pościg zakończył taranując radiowóz

Do zdarzenia doszło wczoraj (7 czerwca) w nocy. Kierujący audi zignorował polecenie policji, aby zatrzymać się do kontroli drogowej. Rozpoczął się pościg, do którego włączały się kolejne radiowozy. Pirat drogowy nie chciał się poddać i niczym w grze komputerowej pędził ulicami miasta pod osłoną nocy.

Ucieczka zakończyła się na radiowozie, czekającym na niego w osiedlowej uliczce. Uciekającym kierowcą okazał się być 25-letni mieszkaniec Chełma, który nie miał uprawnień do kierowania i był pijany. W organizmie miał 1,5 promila alkoholu. „Wisienką na torcie” były znalezione w jego aucie narkotyki.

- Pomimo wielokrotnych apeli o rozsądek i trzeźwość kierujących w dalszym ciągu zdarzają się osoby, które bezmyślnie wsiadają za kierownicę po alkoholu - mówi sierżant sztabowy Jadwiga Kowalczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Z 25-latkiem jechało dwoje pasażerów. Byli trzeźwi.