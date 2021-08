Chełm: Policja zatrzymała mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Do tragicznego zdarzenia doszło nocą w ostatnich dniach lipca w centrum Chełma. 46-letni mężczyzna, który spacerował ze swoją żoną, z nieustalonych przyczyn został zaatakowany przez trzech mężczyzn. 46-latek na skutek pobicia został przetransportowany do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować, po kilku dniach w szpitalu mężczyzna zmarł.

Policjantom kryminalnym, którzy zajmowali się tą sprawą, w ubiegłym tygodniu udało się zidentyfikować sprawców pobicia. Okazali się nimi mężczyźni z powiatu chełmskiego w wieku od 18 do 20 lat. Cała trójka została doprowadzona przed prokuraturę, gdzie przedstawiono im zarzuty. Sąd Rejonowy w Chełmie zdecydował się zachować wobec nich 3-miesięczny areszt, w którym poczekają na wyrok sądu.

Za popełnione czyny każdemu z nich grozi do 10 lat pozbawienia wolności.