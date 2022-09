Chełm. Policjanci przejęli 112 kg marihuany i zatrzymali 3 osoby

Mundurowi Nadbużańskiej Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji aresztowali 3 osoby, które brały udział w nielegalnym rozprowadzaniu narkotyków w Polsce. Podczas dochodzenia służby połączyły siły i rozpracowały niebezpieczny gang.

Służby zabezpieczyły 112 kg marihuany, której wartość to ponad 5 milionów, a także mienie warte 200 tys. zł i nielegalną amunicję. Szacuje się, że gdyby środki trafiły do sprzedaży, to można byłoby rozdzielić je na 100 tys. porcji dilerskich. Z ustaleń śledczych wynika, że substancje były ukrywane pomiędzy legalnymi produktami, co utrudniało wykrycie podczas kontroli. Pozwalało to jednorazowo przetransportować ponad 50 kg narkotyków.