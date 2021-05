Chełm solidarny z Białorusią. W mieście odbył się happening

Happening „Nasz Chełm solidarny z Białorusią” to akcja, która jest wyrazem sprzeciwu wobec działań prezydenta Alaksandra Łukaszenki wobec obywateli, którzy nie zgadzają się z wynikami ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi. Jak podkreślają organizatorzy, zatrzymanie dziennikarza Romana Protasewicza, do którego doszło 23 maja, to kolejny jawny akt terroru ze strony reżimu białoruskiego prezydenta.