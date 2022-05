Chełm. Tonący 29-latek uratowany przez znajomych. Pamiętajmy o ostrożności nad wodą

16 maja około południa dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tonięciu mężczyzny na niestrzeżonym kąpielisku Glinianki w Chełmie. Z ustaleń policjantów wynika, że 29-letni mieszkaniec gminy Chełm wspólnie ze znajomymi przebywał nad wodą. W pewnej chwili chciał się ochłodzić. Będąc już w wodzie, nagle zaczął tonąć.

– Znajomi, którzy zauważyli tonącego kolegę, wyciągnęli go na brzeg i podjęli reanimację. To uratowało życie mężczyzny. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która zabrała 29-latka do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane – mówi kom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.