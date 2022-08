Chełmska Fundacja prosi o pomoc. Brakuje karmy dla podopiecznych czworonogów

Czworonogi zamieszkujące schroniska czekają na osobę, która zapewni im bezpieczeństwo, ciepły kąt i prawidłową opiekę. Jednak zanim trafią do odpowiednich rąk, opiekują się nimi schroniska czy fundacje, takie jak chełmska Fundacja dla Zwierząt "Szczęśliwy Los".

– Nasze szczeniaki, kocięta, staruszkowie i zwierzaki, które są w trakcie leczenia, wymagają żywienia, do którego dodajemy odpowiednie suplementy, sucha karma się tu nie sprawdza – mówią członkowie organizacji i apelują o pomoc. – Bardzo potrzebujemy karmy mokrej w puszkach lub saszetkach, dla psów i kotów – podkreślają.

Osoby chcące wesprzeć fundacje proszone są o przywożenie karmy bezpośrednio do schroniska na ul. Reformacką 15 w Chełmie. Pomoc można dostarczać od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 15:00, a we wtorki i czwartki do godziny 16:00. Jest to możliwe również w weekendy, lecz po poprzednim umówieniu się.