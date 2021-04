Chełmska zapaśniczka powalczy w piątek o złoto mistrzostw Europy seniorów. Zobacz zdjęcia

Anhelina na początku 2021 roku dołączyła do kadry Polski, gdyż wcześniej starała się o prawo stałego pobytu w naszym kraju. Po zakończeniu wszystkich formalnych procedur urzędowych, zawodniczka może w końcu reprezentować biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach sportowych, w tym mistrzostwach Europy i czempionacie globu, oprócz igrzysk olimpijskich.

Łysak, aktualna brązowa medalistka mistrzostw Europy, walcząca jednak wówczas w barwach Ukrainy we wcześniejszej potyczce nie dała żadnych szans Włoszce Francesce Indelicato. Zawodniczka Cementu-Gryfa w minutę rozprawiła się z reprezentantką Italii, wygrywając przez położenie na łopatki, przy prowadzeniu 6:0.

W półfinale Anhelina Łysak przegrywała wyraźnie na punkty (1:8), ale błąd jej przeciwniczki spowodował, że Alina Hruszyna Akobija wylądowała w pozycji zagrożonej. Chełmianka wykorzystała szansę na zwycięstwo i już nie wypuściła rywalki do czasu, gdy sędzia odklepał "tusz". W piątkowym finale, Łysak zmierzy się o złoto z Białorusinką Iryną Kuraczkiną. Konfrontacja rozpocznie się o godz. 18.

23-letnia Łysak ma już sporo sukcesów na imprezach międzynarodowych, startując w barwach Ukrainy. Chełmska zapaśniczka zajęła między innymi piąte miejsce na mistrzostwach świata seniorów w 2019 r. oraz zdobyła brąz seniorskich mistrzostw Europy w Rzymie (2020). Była także trzecia na MŚ U-23 w 2019 r, druga na ME U-23 w 2016 i 2017 r.. W swoim dorobku ma ponadto srebro MŚ juniorek (2016), złoto ME juniorek (2018), tytuły mistrzyni świata i Europy kadetek (2015) oraz brąz ME w tej samej kategorii wiekowej (2014).

Bez medalu wróci natomiast z Warszawy koleżanka klubowa Anheliny Łysak - Katarzyna Krawczyk. Olimpijka z Rio de Janeiro w pierwszym turniejowym pojedynku w kategorii wagowej do 53 kg, zmierzyła się z Litwinką Kamilą Sernauskaite i pewnie wygrała 12-1. W ćwierćfinale Kasia dość niepodziewanie uległa Mołdawiance Julii Leordzie 1-7 i aby wystąpić w repasażach, musiała trzymać kciuki za rywalkę, aby ta dotarła do finału. Zapaśniczka z Mołdawii przegrała jednak półfinał z Rosjanką Olgą Koroshavtsevą, pozbawiając Krawczyk nadziei na repasaże i ewentualne szanse na zdobycie choćby brązowego krążka w turnieju.