Chełmskie Morsy hartowały się w zalewie Żółtańce. To było radosne morsowanie. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Chełmskie Morsy coraz liczniej pojawiają się nad zalewem Żółtańce, gdzie hartują się przed nadchodzącą zimą. W minioną sobotę temperatura wody obniżyła się do 2 st. C i, jak podkreślają, to już nie była zimna kąpiel, a prawdziwe morsowanie. Chociaż wiatr hulał, a woda w zalewie Żołtańce przypominała wzburzone morze, to morsowanie było bardzo udane, a morsujący nie kryli zadowolenia z harców w wodzie. Zobacz zdjęcia z morsowania. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.