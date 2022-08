Chemia bez chemii, czyli jak sprzątać bezpiecznie

Regały pełne produktów do czyszczenia, szeroki wybór chemii gospodarczej i preparaty, które działają cuda. Wszystko zapakowane w plastikowe butelki. Czy chcąc dbać o porządek w domu, musimy się na to godzić?

Sobota, dzień porządków w wielu polskich domach. Na półce w domu Katarzyny nie czekają płyn do szyb, podłóg, powierzchni gładkich, żel do WC i specyfik na kamień i osad. – Drażniła mnie ilość butelek, które zajmowały pół łazienki – tłumaczy Katarzyna, amatorka naturalnego sprzątania. – Mam małe dzieci i ogromnie stresował mnie fakt, że tyle chemii znajduje się w domu. Z jednej strony wiem, że dobrze je ukryliśmy, z drugiej znam możliwości dzieci – dodaje kobieta. Ale nie tylko nerwy związane z niebezpiecznymi produktami spędzały sen z oka kobiecie. – Kiedy byłam w ciąży, zaczęły drażnić mnie zapachy chemii sklepowej. Do tego stopnia, że całe sprzątanie przekazałam mężowi, a sama wychodziłam wtedy z domu. Wracałam, kiedy mieszkanie było wywietrzone- opowiada, i dodaje, że problemy z zaakceptowanie zapachów pozostały jej do dziś, chociaż minęło już kilka lat.

Rozwiązanie znajduje się w kuchni

Ocet. To właśnie ten produkt spożywczy jest również doskonałym pomocnikiem w codziennym sprzątaniu. – Długo walczyłam z kamieniem na kabinie prysznicowej. Kiedyś zeszłam na ten temat w rozmowie z babcią, która poradziła, żeby spróbować z octem. Posłuchałam, rady, namoczyłam nim stare ręczniki i przyłożyłam na jakiś czas w miejscu, gdzie osadzał się kamień. Kilka minut, tak, żeby miał okazję zadziałać. I zadziałał- o swoich początkach z naturalnym sprzątaniem opowiada Katarzyna. Jak dodaje, efekt, który uzyskała używając tylko octu, zrobił na niej takie wrażenie, że zaczęła szukać innych zastosowań dla tego produktu. Rozmowy z bliskimi i dostęp do Internetu sprawiły, że ocet stał się ulubionym środkiem czyszczącym naszej rozmówczyni. I odświeżającym, bo warto dodać, że intensywny zapach octu szybko się ulatnia, zabijając przy okazji wszelkie bakterie i grzyby na czyszczonych powierzchniach. Katarzyna wśród zastosowań octu wymienia m.in. umycie lodówki i deski do krojenie, które są problematyczne w czyszczeniu ze względu na bliski kontakt z żywnością, wspomniane usuwanie kamienia na wszystkich powierzchniach w łazience, czy nawet do eliminacji muszek owocówek, dla których ocet jest prawdziwą pułapką.

Soda nie tylko do ciast

- To był drugi produkt, którego zaczęłam używać do codziennego sprzątania – mówi o sodzie Katarzyna. – Moje ulubione zastosowanie sody to jej zdolność odświeżania i wchłaniania zapachów. Rozsypuję proszek na noc na dywanie, a rano tylko odkurzam- zdradza zwolenniczka ekosprzątania. I dodaje, że rozwiązanie to sprawdzi się idealnie w przypadku osób, które mają w domu czworonogi i małe dzieci. – Od kiedy zostałam rodzicem soda stała się moim sprzymierzeńcem. Jako mama alergika szukam ciągłych rozwiązań, aby poprawić mu komfort życia. Poza czyszczeniem dywanów lubię używać sody do oczyszczania pralki. Wsypuję jak proszek i puszczam program 60-90 stopni – tłumaczy kobieta. Jednak nie tylko dywany i pralki mogą skorzystać z zalet, jakie daje użytkowanie sody. Ten produkt doskonale sprawdzi się również do czyszczenia piekarnika. Wystarczy przygotować pastę w proporcjach soda-woda 1:1, nałożyć na zabrudzenia (blacha, wewnętrzna szyba, ściany piekarnika) i zostawić na noc. Rano należy zmyć pastę wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń.

Ekologicznie znaczy oszczędnie

Jak czytamy w raporcie Ceneo, Polacy na chemię gospodarczą w 2020 roku wydawali średnio 52 złote miesięcznie. Jednak rok 2021 przyniósł w tym obszarze wiele zmian, w tym spadek kwoty do 41 złotych, co stanowi przeszło 20 procent różnicy. Inną niespodzianką jest wzrost wydatków na artykuły do pakowania próżniowego i kosze na śmieci. Dane te sugerują, że coraz więcej osób do codziennych czynności podchodzi z myślą, o ekologii i dbaniu o planetę. Naturalne składniki, jak sód czy ocet, o wielu właściwościach czyszczących, z powodzeniem potrafią zastąpić nie jeden specjalistyczny preparat. Używanie ich pomaga również w ograniczeniu ilości niepotrzebnego plastiku, który wykorzystywany jest chociażby do produkcji butelek z detergentami. Nie bez znaczenia są kwestie finansowe – za środki chemiczne zapłacimy nawet kilkukrotnie więcej niż naturalne składniki o takich samach właściwościach.

