Chmielaki Krasnostawskie 2022. Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Krasnegostawu. Gdzie można zaparkować?

Od 17 sierpnia (środa) od godz. 17:00 do dnia 22 sierpnia do godz. 15:00 wyłączona z ruchu zostanie pierzeja południowa Placu 3-go Maja (przy Ratuszu) oraz ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kościelnej do Placu 3-go Maja.

Od 18 sierpnia (czwartek) od godz. 18:00 do dnia 22 sierpnia do godz. 7:00 wyłączone z ruchu zostaną pozostałe pierzeje Placu 3-go Maja – wschodnia, zachodnia i północna, jednokierunkowy odcinek ulicy Kościuszki (pomiędzy ulicą Czystą a Placem 3-go Maja), ul. Żurka na odcinku od ul. Browarnej do Placu 3-go Maja, ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Czystej do Placu 3-go Maja.

Podczas trwania Chmielaków Krasnostawskich w dniach 19 sierpnia (piątek) od godz. 7:00 do 22 sierpnia (poniedziałek) do godz. 7:00 wyłączone z ruchu będą następujące ulice: