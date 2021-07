Chodniki w Lublinie nie są dla wysokich ludzi? Ratusz obiecuje, że się tym zajmie

Co na to miasto? - Jeśli chodzi o konkretne poruszone przez mieszkańca lokalizacje, to większość z nich np. ul. Głęboka, ul. Akademicka, ul. Długosza zostały już zlecone do przycięcia gałęzi. Czekamy obecnie na realizację zleceń przez firmę zajmującą się danym rejonem. Część zgłoszeń nie dotyczy pasa drogowego, drzewa rosną na terenie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub osób prywatnych - zapewnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza. Jednocześnie zauważa, że: - Jeśli chodzi o przycinanie gałęzi przy ciągach pieszych, to spotykamy się również z sugestiami mieszkańców postulujących ograniczenie przycinania gałęzi do niezbędnego minimum. Każda zgłoszona lokalizacja jest indywidualnie rozpatrywana, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego - dodaje.