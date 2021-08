Chodzi nie tylko o nazwę projektu. Przeciwnicy budowy spalarni odpadów w Zamościu nie składają broni

- Z tego co wiem, kilka osób również złożyło do miasta odwołanie od decyzji środowiskowej. One także trafią do SKO – mówi jeden z członków Komitet Społecznego „Nie dla spalarni śmieci w Zamościu”. - Walczymy, robimy co się da. Bo ta spalarnia po prostu nie może powstać! Warto dodać, że „Towarzystwo na rzecz ziemi” także występuje w naszym imieniu. Ten podmiot jest stroną postępowania. My, jako komitet, nie mamy odpowiedniej osobowości prawnej.