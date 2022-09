Ciąg dalszy zmian w Motorze. Arkadiusz Onyszko ustąpił ze stanowiska

– Z uwagi na poczucie odpowiedzialności za wyniki sportowe pierwszej drużyny w trwającym sezonie, w dniu 17.09.2022 roku złożyłem rezygnację z funkcji przedstawiciela zarządu ds. sportowych oraz prokurenta Motor Lublin SA. Dziękuję wszystkim za ponad pięć wspólnych lat w Klubie i życzę powodzenia – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Motoru Lublin.

Jeszcze kilka dni temu, na środowej konferencji prasowej, opowiadał o kulisach zwolnienia trenera Stanisława Szpyrki, a jednocześnie apelował o więcej zaufania wobec jego osoby.

– Funkcję dyrektora sportowego objąłem w bardzo trudnym momencie. Było to w okienku letnim, gdzie na skompletowanie drużyny mieliśmy cztery tygodnie. Obraźliwe głosy w moim kierunku pojawiły się już po kilku kolejkach. Jako związany z Motorem człowiek stąd - lubelak, człowiek, który w piłce osiągnął bardzo dobre wynik, i zastanawiam się, co jest powodem takiego hejtu. Jest to dla mnie niezrozumiałe i dziwne. Myślę, że zaufanie powinno być zdecydowanie większe. Przynajmniej na początku takie słowa w moją stronę były niezasłużenie – mówił Onyszko, którego część kibiców obwiniała za błędne decyzje transferowe klubu. – Mogę być rozliczany po całym sezonie, nie po dziesięciu kolejkach – odpowiadał.