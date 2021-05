Ciągle płynie w niej gorąca krew. Beata Kozidrak świętuje w wielkim stylu

- Jestem tak bardzo szczęśliwa, że w swoje urodziny mogę dać Wam to nad czym pracowałam przez ostatni rok i włożyłam dużo serca. Dziś do sklepów trafiła moja książka. Bardzo osobista... - napisała we wtorek w mediach społecznościowych Beata Kozidrak i od razu pod postem posypała się od fanów lawina radosnych komentarzy. Ale to nie koniec niespodzianek! - Również premierę ma mój nowy singiel GAMBIT i teledysk, który ma głęboki przekaz. Czekam na Wasze reakcje. To są dla mnie wyjątkowe urodziny! - wyznała artystka.

„Beata. Gorąca krew” to niezwykła autobiografia i must have wszystkich entuzjastów i fanów twórczości Beaty Kozidrak. - To opowieść dziewczyny z lubelskiego Starego Miasta, która poznaje mroczne strony życia, ale dzięki determinacji, wsparciu najbliższych i przekonaniu, że spotka ją coś niezwykłego, niemal z dnia na dzień zostaje gwiazdą – czytamy w opisie książki.