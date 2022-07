Ciekawy i otwarty mecz Krakowie. Remis Motoru na inaugurację [ZDJĘCIA]

Po okresie, gdy to Motor dyktował warunki, przyszła chwila nieuwagi, właśnie w wykonaniu młodego golkipera. Szczęśliwie dla gości zdarzenie z 4. minuty nie miało żadnych konsekwencji, a na Furmanie nie zrobiło żadnego wrażenia, bo od tego momentu na boisku radził sobie już tylko lepiej.

Początek meczu z Garbarnią bez wątpienia był potwierdzeniem tych słów. Żółto-biało-niebiescy szybko ruszyli na swoich rywali i to oni prowadzili grę. Pewnym zaskoczeniem był zapewne fakt, że między słupkami bramki lublinian stanął 20-letni wychowanek Sygnału Lublin, Michał Furman. Ten stosunkowo niedawno został zakontraktowany w Motorze, a jak dotychczas grał na poziomie ligi okręgowej.

Lublinianie wysoko podchodzili pod swoich rywali i to się opłaciło. W 9. minucie futbolówkę w okolicach połowy boiska odebrał doświadczony Rafał Król, który momentalnie prostopadle zagrał do Michała Żebrakowskiego. Napastnik przyjezdnych zmierzył się w pojedynku biegowym z obrońcami miejscowych. Przed wszystkimi graczami z pola został już tylko bramkarz, który wyszedł w okolice jedenastego metra. Piłka posłana przez Króla najpierw odbiła się od niego, a następnie trafiła w kolegę z drużyny, Donatasa Nakrošiusa, i z powrotem powędrowało w kierunku pustej już bramki (0:1).

Motor był zespołem lepszym. W 23. minucie ponownie w jednej z głównych ról wystąpił Król. Pomocnik uderzał z okolic „szesnastki”, jednak zrobił to na tyle niedokładnie, że wyszło z tego podanie do Żebrakowskiego. Na wykroku snajper nie zdołał go jednak dobrze opanować i dla gospodarzy skończyło się tylko na strachu.