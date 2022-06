Co cię nie zabije to cię wzmocni. Niezależny festiwal dla niezależnej kultury Michał Dybaczewski

materiały prasowe

Na zgliszczach wiele razy powstawało coś nowego, często lepszego od tego co było wcześniej. Historia zna wiele takich przypadków. Wydarzenie, które rozpocznie się w piątek 3 czerwca, być może potwierdzi tę zasadę, a jego nazwa „Shit Happens Festiwal” nie tylko wprost odwołuje się do tego, co kilka tygodni temu spotkało twórców kultury niezależnej skupionych wokół Fundacji Badania Możliwości, ale jest także śmiałym spojrzeniem w przyszłość.