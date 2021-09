Co dalej z niebezpiecznym skrzyżowaniem w Świdniku? Nakaz prawoskrętu, a może inne rozwiązanie? Trwają konsultacje z mieszkańcami

W dniu 14 maja br. oznakowanie, dotyczące nakazu jazdy w prawo pojawiło się drodze wyjazdowej z ulicy Klonowej i Czecha. Rozwiązanie wprowadzone przez starostwo powiatowe - po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami osiedli znajdujących się przy niebezpiecznym skrzyżowaniu - wzbudziło wiele emocji wśród kierowców. Prawoskręt miał uporządkować ruch drogowy i zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu, jednak nie wszyscy stosowali się do nakazu.

Rozwiązanie zostało wprowadzone. Tyle że na próbę. Teraz, po blisko 4-miesięcznej fazie testowej, znów jest konsultowane z mieszkańcami Świdnika.

– Zgodnie z obietnicą wracamy do tematu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego, Klonowej i Czecha. Docierają do nas zarówno głosy popierające nowe rozwiązanie, jak również te krytykujące je. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszamy do rzeczowej dyskusji. Opinie pomogą nam w podjęciu dalszych decyzji co do tego miejsca – zachęcają do dyskusji na temat optymalnego rozwiązania, przedstawiciele powiatu.