Co dziesiąty mieszkaniec Lublina zaszczepił się przy Kraśnickiej. Szpital planuje duże inwestycje

- Cieszymy się, że pacjenci chcą się u nas szczepić - przyznaje Piotr Matej. Z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej w Lublinie rozmawiamy m.in. o szczepionkowych rekordach i planowanych inwestycjach.

Jesteście na pierwszej linii frontu jeśli chodzi o szczepienia przeciwko covid. Jak przebiega akcja szczepień?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przystąpił do szczepień w pierwszym dniu możliwym do realizacji Narodowego Programu Szczepień. Byliśmy pierwszym szpitalem w województwie lubelskim, który wykonał szczepienie przeciwko covid-19. To było rano, 28 grudnia ubiegłego roku. Do wtorku zaszczepiliśmy 34 061 osób. Przyjmując, że w Lublinie mieszka ok. 350 tys. osób można przyjąć, że blisko co dziesiąty mieszkaniec Lublina został zaszczepiony w naszej placówce. Rekordowego dnia zaszczepiliśmy 900 osób. To dla nas bardzo ważne, bo w pewnym momencie WSS stał się głównym ośrodkiem leczenia pacjentów niecovidowych, ale także covidowych. Na 574 dostępnych łóżek aż 205 było wypełnionych pacjentami covidowymi. Choroba dotykała też personel medyczny, stąd absencje i izolacje. Obecnie mija fala pandemii i widzimy efekt szczepień realizowanych w ramach narodowego programu. Dlatego jesteśmy nadal zainteresowani udziałem w tej akcji i tak np. 19 i 20 czerwca planujemy zaszczepić 1500 pracowników i studentów UMCS. Jesteśmy na to przygotowani, zostały wyznaczone zespoły lekarsko-pielęgniarskie. Chcemy, żeby akcja przebiegała sprawnie.

Niektórzy pacjenci skarżyli się, że przyszli na szczepienia, ale brakowało dla nich leku.

W tej chwili takich problemów nie mamy. Cieszymy się, że pacjenci nadal chcą się u nas szczepić. Obserwujemy, że przychodzą coraz młodsze roczniki. Trzecia fala pandemii opada. Spada też zapotrzebowanie na łóżka dla pacjentów z covidem. Jak to wygląda przy Kraśnickiej?

Z końcem maja przestaliśmy być szpitalem z miejscami covidowymi. W tej chwili mamy w rejestrze pięć łóżek obserwacyjnych na wypadek, gdyby w wyniku postępowania triażowego wystąpiły wątpliwości do stanu zdrowia pacjenta. Te możemy, na szczęście, rozwiać szybko, bo na początku trzeciej fali otworzyliśmy i wyposażyliśmy własną pracownię badań antygenowych. W efekcie pacjenci nie muszą długo czekać na wyniki. To usprawnia przyjmowanie pacjentów i kierowanie ich na zabiegi planowe.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny pozostaje jedną z najbardziej zadłużonych placówek w województwie. Mimo to znajduje środki na inwestycje poprawiające jakość leczenia.

Sporo się dzieje w inwestycjach, to fakt, z którego się bardzo cieszę. Pod koniec ubiegłego roku zrealizowaliśmy duży projekt, w ramach którego zmodernizowane zostały oddziały rehabilitacyjny oraz ginekologii i położnictwa. W tej chwili wykonujemy drugi duży projekt, polegający na remoncie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, budowie systemu komputerowego sterowania temperaturą, instalacji kolektorów słonecznych niezbędnych do podgrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej. Projekt ma poprawić efektywność energetyczną budynku szpitala. Ponadto, trwa remont oddziału dziecięcego. Planujemy, żeby w sierpniu lub we wrześniu oddział wznowił działalność dla naszych najmłodszych pacjentów.

Jakie są plany na kolejne lata?

Mamy szeroko zakrojony program inwestycyjny. Staramy się pozyskać pieniądze na budowę bloku operacyjnego wraz z zapleczem anestezjologicznym i centralną sterylizatornią, apteką szpitalną oraz pracownią histopatologiczną. Złożone zostały stosowne wnioski o dofinansowanie z RPO. Trwa ocena projektu w Komisji Europejskiej. Jeśli ona będzie pozytywna to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 2023 r. Koszt szacujemy na 46 mln zł. Kolejne przedsięwzięcie polega na budowie pralni. Pandemia pokazała, że korzystanie z pralni zewnętrznej, która jest oddalona o ponad 160 km nie sprzyja sprawnej organizacji i tworzy zagrożenie epidemiologiczne dla pacjentów i personelu. Planujemy też modernizację kuchni, którą w tej chwili dzierżawimy podmiotowi zewnętrznemu. Ankiety przeprowadzone wśród pracowników wykazały, że jakość żywienia pozostawia nieco do życzenia. Chcemy wrócić do własnego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów i diet, które są nieodłącznym elementem procesu leczenia. Kolejne przedsięwzięcie to informatyzacja szpitala. Koszt tych trzech zadań to 25 mln zł. Projekty są obecnie oceniane przez Ministerstwo Zdrowia. Cele tych przedsięwzięć są dwa: oszczędności i poprawa jakości usług.

Pielęgniarki domagają się podwyżek i grożą strajkiem. Co na to Pan Dyrektor?

Rozmowy z przedstawicielami Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych prowadziłem już kilkakrotnie. Moje spojrzenie musi jednak uwzględniać wszystkie grupy zawodowe pracujące w szpitalu. Nie twierdzę, że argumenty organizacji związkowej pielęgniarek i położnych są niezasadne w całości. Są zasadne w części, a nieracjonalne i niemożliwe do spełnienia w innych obszarach. Są tematy, na które jako pracodawca mam wpływ i reaguję, ale są też takie, które nie mogą być zrealizowane na poziomie dyrektora szpitala. Ta grupa zawodowa, w mojej ocenie, na tle innych placówek medycznych w województwie lubelskim, jest nieźle sytuowana. Trzeba pamiętać, że w 2018r. porozumienie kończące spór zbiorowy zagwarantowało podwyższenie wynagrodzeń. Jesteśmy w przededniu nowych regulacji w formie ustawowej, procedowanych w parlamencie, gdzie tzw. współczynniki pracy zostały określone na wyższym poziomie. Te zmiany będą dotyczyły też personelu WSS.

