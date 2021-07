Co pływa w lubelskich fontannach? "Widziałam, jak bezdomny przemywał sobie zakrwawione ramię"

Jest gorąco i maluchy kąpiące się w fontannie to codzienny widok.

- Państwowa Inspekcja Sanitarna nie prowadzi nadzoru nad jakością wody w fontannach. Jest to element dekoracyjny i nie służy do kąpieli. Badamy tylko wodę z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Fontanna nie jest jednym z nich - mówi Katarzyna Wnuk, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.