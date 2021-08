Co się dzieje z wodą w gminie Głusk? Mieszkanka skarży się na chlor i napowietrzenie

Pani Katarzyna zamieszkała we wsi Majdan Mętowski niecały rok temu. Jak mówi, problem z wodą pojawia się w określonych sytuacjach: - Jeśli na sąsiedniej wsi Wilczopole nie ma prądu, to we wsi Majdan Mętowski nie ma wody - mówi pani Katarzyna. Zauważa też, że jak już wraca, to płynie pod dużym ciśnieniem. - Oczywiście pomimo tego że w kranach bije prawie samo powietrze, to wodomierz nabija zużycie wody, której tak naprawdę użyjemy może z 50 proc.. W innych wsiach gminy ten problem nie występuje, ponieważ są przyłączone do innej sieci wodociągowej i tam woda jest bardzo czysta i nie ma problemu z nadmiernym ciśnieniem - dodaje.

Andrzej Kowalski, pracownik gminnego Zakładu Komunalnego Głusk, wyjaśnia, że tak naprawdę za to ''strzelanie" wody jest odpowiedzialne ukształtowanie terenu. - Rzeczywiście, gdy nie ma prądu, to w wyżej położonych miejscach na wsi nie ma wody, a gdy się pojawia, to może z większą siłą płynąć w domostwach, które są położone niżej - mówi Kowalski.